روسيا تسجيل أول لقاح للحيوانات مضاد لكورونا

أعلنت روسيا تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد للحيوانات، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.وذكرت هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية "روس سيلخوز نادزور"، اليوم الأربعاء، أن روسيا سجلت لقاح Carnivac-Cov كأول لقاح بيطري مخصص للوقاية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" لدى الحيوانات.ومن المقرر أن يبدأ إنتاج العقار الجديد في أبريل المقبل، حيث أبدت شركات من دول مثل اليونان وأستراليا وبولندا وكندا والولايات المتحدة وسنغافورة اهتمامًا لشراء اللقاح.وبحسب الهيئة الروسية، شاركت الكلاب والقطط والثعالب وغيرها من حيوانات الفراء في التجارب السريرية للقاح، وقد أثبتت النتائج أن الحيوانات لديها نشاط مناعي مرتفع، حيث تطورت الأجسام المضادة لفيروس كورونا في 100% من الحالات.وتجري دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفنلندا تجارب لتطوير لقاح مضاد لكورونا، مخصص للحيوانات، في ظل اكتشاف سلالات متحورة من الفيروس تصيب الحيوانات في وقت يكافح العالم من أجل وقف انتشار الوباء.