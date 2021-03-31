اليوم..الاتحاد الأوروبى يصدر عقوبات على شخصيات ايرانية

من المنتظر ان يوافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على قرار يفرض عقوبات على شخصيات إيرانية، هي الأولى منذ 2013، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون، ومن المتوقع ان تشمل العقوبات تجميد أرصدة ومنعا للسفر بحق عدة شخصيات سيتم ذكر أسمائهم، وفقا لرويترز:كانت وكالة "رويترز" نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي القول: إن الاتحاد بصدد الموافقة الأربعاء على فرض عقوبات على بعض الأفراد الإيرانيين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل، عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة "رويترز": "يجب أن يعلم المسؤولون الإيرانيون عن انتهاكات حقوق الإنسان أن لذلك عواقب".