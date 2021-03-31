ضابطان أمريكيان يقاضيان ترامب بسبب أحداث شغب الكابيتول

تقدم ضابطان في شرطة الكابيتول بدعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، متهمين إياه بالتحريض على الهجوم الذي استهدف مقر الكونجرس وأدى إلى جرح عشرات عناصر الأمن ومقتل أحدهم.وقال الضابطات جيمس بلاسينجيم وسيدني هيمبي إنهما تعرّضا لـ"إصابات جسدية ونفسية" من جرّاء أعمال الشغب التي قالا إن ترامب أججها عندما كان في آخر أسابيع عهده الرئاسي ورفض القبول بهزيمته في الانتخابات.وجاء في نص الدعوى التي رفعت إلى محكمة فدرالية في واشنطن أن "سلوك ترامب على مدى شهور لإقناع أتباعه باتهامه الباطل بأنه يتم إجباره على مغادرة البيت الأبيض نظرا لتزوير كبير للانتخابات حرّض المتمرّدين".وأضاف، اخترقت العصابة المتمرّدة التي أثارها ترامب وشجّعها وحرّضها وأدارها وساعدها، المتقدّمَين بالشكوى ورفاقهما من العناصر ولاحقتهم وهاجمتهم.وأفاد بلاسينجيم، الذي قضى 17 عاما في قوة شرطة الكابيتول، أنه تعرّض لجروح في رأسه وظهره وعانى نفسيا من الأحداث.وقال الضابط إنه تعرض لاعتداءات عنصرية خلال الهجوم على الكونجرس من قبل أنصار ترامبوتعرّض هيمبي، الذي كان شرطيا على مدى 11 عاما، لجروح في يده وركبته بعدما تم سحقه عند مدخل الكابيتول، وتم رشّه على وجهه وجسده بمواد كيميائية خلال الهجوم.وجاء في الدعوى أن الضابط هيمبي كان بطبيعته هادئا لكنه واجه صعوبات في التعامل مع التداعيات النفسية للتعرّض لهجوم بلا هوادة.وتتهم الدعوي ترامب بإدارة الهجوم والتحريض عليه وانتهاك قواعد السلامة العامة.وطالب الضابطان بتعويضات قدرها 75 ألف دولار على الأقل لكل منهما إلى جانب تعويضات جزائية لم تحدد قيمتها.