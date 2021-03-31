«الأرثوذكسية» تحيى ذكرى رحيل القديس كيرلس أسقف أورشليم

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، ذكرى رحيل الأنبا كيرلس، أسقف أورشليم.ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: فى مثل هذا اليوم من سنة 386 ميلادية تنيح الأب القديس الأنبا كيرلس أسقف أورشليم، وكان هذا الأب قد اختير فى سنة 348 م خلفا للأنبا مكسيموس أسقف أورشليم، نظرا لعلمه وتقواه ولم يلبث على كرسيه طويلا.وتابع: "حتى حصلت منازعات بينه وبين أكاكيوس أسقف قيصرية نحو من منهما له حق التقدم على الآخر، وكانت حجة كيرلس فى ذلك أنه خليفة القديس يعقوب أحد الإثنى عشر رسولا.وأضاف: "وحدث أن انتهز أكاكيوس فرصة بيع الأنبا كيرلس لآواني الكنيسة وتوزيع ثمنها على المعوزين على إثر مجاعة شديدة حصلت فى فلسطين المساعي حتى حصل على أمر بنفيه من البلاد. فنفى ولم يستمع أحد لدعواه".وواصل: "فعاد هذا القديس الى كرسيه فى سنة 362، وأخذ يرعى شعبه بأمانة واستقامة، ولكنه كان يقاوم الأريوسيين فسعوا إلى الملك فالنز الأريوسى حتى أبطل أمر يوليانوس سلفه، القاضي بعودة الأساقفة المنفيين الى كراسيهم. وهكذا عزل هذا القديس للمرة الثالثة".وتابع: "فبقى منفيا إلى أن مات فالنز فى سنة 379، لما تملك تؤدوسيوس الكبير وجمع مجمع المئة والخمسين على مكدونيوس حضر فيه هذا الأب، وقاوم مكدونيوس وسابليوس، وغيرهم من المبتدعين".