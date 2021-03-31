دراسة: خلايا بجسم الانسان قادرة على التصدى لـ3 سلالات متحورة من كورونا

أظهرت دراسة أميركية، أن الخلايا التائية أو «T cells» التي تتصدى للإصابة بفيروس كورونا والموجودة في الجهاز المناعي، من 3 سلالات جديدة متحورة هي الأكثر إثارة للقلق، بحسب الدراسة التي أجراها باحثون في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.وقال أندرو ريد الذي أشرف على الدراسة: «تظهربياناتنا، بالإضافة إلى النتائج من المجموعات الأخرى، أن الخلايا التائية التي تتصدى لـ(كوفيد 19) لدى المصابين بالسلالات الفيروسية الأولية تتعرف تمامًا فيما يبدو على السلالات الرئيسية الجديدة التي تم رصدها في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل».وخلصت إلى أن الحماية التي تقوم بها الخلايا التائية ظلت فعالة إلى حد كبير، ويمكنها التعرف فعليا على جميع الطفرات في السلالات محل الدراسة.