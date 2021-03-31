رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تكشف عن خطة لإنتاج صواريخ موجهة على أراضيها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:02 ص
سكوت موريسون
سكوت موريسون
وكالات
طباعة
كشفت أستراليا عن خطة، اليوم الأربعاء، للدخول في شراكة مع شركة عالمية لتصنيع الأسلحة وإنتاج الصواريخ الموجهة الخاصة بها، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون إطلاق مشروع سيادي للأسلحة الموجهة بقيمة مليار دولار أسترالي (760 مليون دولار أمريكي).

وقال مكتب موريسون، في بيان، إن ذلك سيدعم تصنيع الصواريخ والأسلحة الموجهة للجيش الأسترالي.

وتبحث وزارة الدفاع الأسترالية عن شريك صناعي لتشغيل منشأة جديدة لتصنيع الأسلحة نيابة عن الحكومة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، أن هناك منافسة بين شركات «رايثيون أستراليا، ولوكهيد مارت أستراليا، وكونسبرج وبي إيه إي سيستمز أستراليا».

وقال موريسون، إنه من الضروري إنشاء «قدرة سيادية على الأراضي الأسترالية» للحفاظ على سلامة الأستراليين.

وذكر وزير الدفاع بيتر داتون، أن أستراليا ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة بشأن تلك المبادرة.

وربما تبلغ قيمة المشروع الجديد 40 مليار دولار أسترالي في الإنتاج المحلي والتصدير على مدى العقدين المقبلين، وفقًا لما ذكرته ميليسا برايس، وزيرة الصناعة الدفاعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسرة «فتاة الساطور» تكشف حقيقة تقدم الجانى لخطبتها

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

المتهم بالتحرش بطفلة المعادى: «زوجتى موجودة.. وعملت 27 عمرة»

«الدستور» داخل مسرح جريمة قتل سيدة بورسعيد على يد طليقها


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«ديلى ميل»: 6 نجوم على رادارات جوارديولا لخلافة أوجويرو

جوارديولا: أوجويرو أسطورة ولا يمكن الاستغناء عنه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31-3-2021

صحيفة إسبانية: محاولات لإقناع كافانى بالبقاء فى أولد ترافورد

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون