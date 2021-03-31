قافلة الأزهر تسلم شهادات اختبارات محو الأمية على أبناء حلايب وشلاتين

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن قافلة الأزهر الشاملة تواصل نشاطها الكبير بمدينة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر؛ لخدمة المواطنين هناك في شتى المجالات.وأشار رئيس الجامعة مشيرًا إلى أن قافلة الأزهر شهدت إقبالًا كبيرًا على جميع الأصعدة، لافتًا إلى أن أطباء القافلة الطبية قاموا بتوقيع الكشف الطبي على آلاف الحالات، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، إضافة إلى إجراء عديد من العمليات الجراحية لبعض الحالات بالمجان وسط سعادة من أهالي حلايب وشلاتين، وترحيب كبير بقافلة الأزهر الشاملة.وأوضح رئيس الجامعة أن القافلة قامت بجانب نشاطها الطبي بإجراء اختبارات محو الأمية لعديد من المواطنين وتسليم شهادات للناجحين منهم وسط فرحة كبيرة، خاصة وأن شهادة محو الأمية كانت تمثل تحديًا كبيرًا أمام كثير من أهالي حلايب وشلاتين، وأبو رماد، بجانب ذلك تم توزيع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مما كان له أطيب الأثر في نفوس المواطنين.كما أوضح رئيس الجامعة أنه بجانب كل هذه الأنشطة نظمت قافلة الأزهر ندوة تربوية فنية بالنادي الاجتماعي بمدينة الشلاتين حاضر خلالها الدكتور إبراهيم السمدوني، وكيل كلية التربية جامعة الأزهر السابق، والدكتور محمد العربي، رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الحليم، وبحضور اللواء ياسر محمد شعبان، رئيس مجلس المدينة، الذي وجه الشكر والتقدير لجامعة الأزهر على هذا الجهد الكبير الذي بذل؛ لرسم البسمة وتخفيف الآلام عن المواطنين في حلايب وشلاتين.