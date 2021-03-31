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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يجتمع بعمداء فرع البنات لمناقشة التحديات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 06:57 ص
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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عقد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، اجتماعًا ضم عمداء كليات فرع البنات بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية.

وخلال الاجتماع أُلقي الضوء حول المشكلات الفعلية الموجودة على أرض الواقع والمتعلقة بالعملية التعليمية، والإدارية وغير ذلك من باقي الأمور.

وناقش الاجتماع مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا، كما ناقش انتظام العملية التعليمية بكليات الفرع، سواء بالنظام التقليدي أم الهجين، واستعرض اللقاء مدى الحاجة إلى تدعيم الكليات والمدن الجامعية بالإنترنت، خاصة في ظل التعليم الهجين القائم على الدراسة المباشرة بجانب الدراسة on line، ومدى حاجة الطالبات إلى ذلك الأمر لكونه ضرورة؛ لمساعدتهن في العملية التعليمية.

بجانب ذلك ناقش الاجتماع الذي تقرر له أن يكون شهريًّا المتابعة الدائمة والمستمرة للكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ومتابعة الكليات التي تستعد للتقديم للحصول على شهادة تجديد الاعتماد، بجانب مناقشة طلبات الكليات التي تحتاج إلى الدعم في تقدمها للحصول على شهادة الاعتماد للمرة الأولى.

كما تناول الاجتماع الخطوات العملية التي تم اتخاذها في سبيل التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من المخطط الإستراتيجي لرؤية مصر 2030م بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تناول اللقاء رؤية كليات الفرع لخدمة المجتمع خلال المرحلة القادمة؛ انطلاقًا من أن الجامعات هي القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة من خلال الاستثمار في العنصر البشري، بجانب تفعيل مجالس الطالبات بالكليات على غرار مجلس الجامعة؛ من أجل زيادة الوعي بين جميع منسوبي الكليات خاصة في ظل جائحة كورونا.

واختتم اللقاء بمطالبة عمداء الكليات بتقديم المقترحات، التي تهدف لتطوير الفرع والنهوض والارتقاء الشامل به، كما طالب بضرورة التأكد من البيانات الواردة للحصر الفعلي لمنسوبي الكليات الموجودة ومراجعتها مراجعة دقيقة حتي يتسنى لنا الوقوف على الاحتياجات الفعلية لهذه الكليات والعمل على تلبيتها.
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر

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