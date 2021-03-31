المكسيك تسجل 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا و807 وفيات ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و232910 وإجمالي الوفيات إلى 202633.وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وأشارت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن عدد الوفيات الفعلي أعلى 60 بالمئة على الأقل من الأرقام المؤكدة.