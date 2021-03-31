الهند تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 53 ألفا و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونا و149 ألفا و335 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 354 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 162 ألفا و468 شخصا.وأفادت بأن 41 ألفا و280 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و434 ألفا و301.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 552 ألفا و566 شخصا.