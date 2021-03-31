باكستان تسجل 4757 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان 4757 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 667 ألفا و957 حالة.وأكد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 78 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و434 حالة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 603 آلاف و126 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 50 ألفا و397 شخصا.