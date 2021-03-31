الأنبا إشعياء يفتقد كهنة إيبارشية طهطا وأسرهم

اجتمع نيافة الأنبا إشعياء، مطران إيبارشية طهطا وجهينة، بمجمع الآباء كهنة الإيبارشية مقسمين على 3 مجموعات، حيث اطمأن على أحوالهم وناقش معهم الأمور الرعوية في كنائسهم، وألقى عليهم كلمة روحية.كما قام نيافته بالأمر ذاته مع زوجات الكهنة وأسرهم، أيضًا على 3 مجموعات.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذي يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.