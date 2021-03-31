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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك فى حفل افتتاح مركز اليونسكو الدولى للذكاء الاصطناعى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:45 ص
اللذكاء الاصطناعى
اللذكاء الاصطناعى
طارق عتمان
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تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حفل افتتاح المركز الدولي لبحوث الذكاء الاصطناعي العامل تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والذي تنظمه حكومة سلوفينيا في مدينة ليوبليانا وأيضًا عبر الإنترنت، يومي 29 و30 مارس.

وقد تأسس المركز في سلوفينيا في 2 أكتوبر 2020 بناءً على مقترح قدمته حكومة سلوفينيا ودعمته جميع الدول الأعضاء في الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر 2019 والمركز هو من الفئة الثانية ويعمل تحت رعاية اليونسكو ويركز بشكل مباشر على سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يهدف إلى تيسير المناقشة بين أصحاب المصلحة المتعددين حول موضوعات متعلقة بارتباط الذكاء الاصطناعي بأهداف التنمية المستدامة.

وسيناقش حفل الافتتاح نتائج الأنشطة في الأشهر الستة الأولى من تأسيس المركز، وفرص التعاون واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويجمع الحدث عدد كبير من صانعي السياسات المسؤولين عن الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي وضمان مصداقيته وجودته وتطوراته الأخلاقية وتطبيقاته، والممارسين والباحثين وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين والأشخاص المهتمين بهذا المجال.

جدير بالذكر أن اليونسكو هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تهدف إلى نشر السلام والأمن في العالم من خلال التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة. وتضم المنظمة 193 دولة عضوًا و11 عضوًا منتسبًا، بالإضافة إلى شركاء في القطاع غير الحكومي والحكومي الدولي والقطاع الخاص. ويقع المقر الرئيسي لليونسكو في باريس، فرنسا، كما أن لديها 53 مكتبًا ميدانيًا إقليميًا و199 لجنة وطنية والذين يسهمون في تحقيق رسالة المنظمة على مستوى العالم.

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