روسيا: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لولى العهد السعودى مثيرة للاهتمام

قال رئيس صندوق الاستثمار الروسي، في تصريحات صباح اليوم الأربعاء، إن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لولي العهد السعودي مثيرة للاهتمام.وحسبما أفاد موقع "قناة العربية"، أكد رئيس صندوق الاستثمار الروسي على مواصلة الشراكة الاستراتيجيةمع السعودية عبر "المبادرة الخضراء.يشار إلى أن مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" تعالج العديد من التحديات البيئية من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.