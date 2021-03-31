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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة السودانية تفكك عصابتين للإتجار بالبشر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:25 ص
الشرطة السودانية
الشرطة السودانية
وكالات
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أحبطت السلطات الأمنية في شرق السودان عمليتي تهريب بشر بمنطقة القلابات الشرقية شرقي البلاد، وأعلنت عن تحرير 27 شخصا من الأجانب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سونا" قالت مصادر شرطية، إن "فريقا من الشرطة الأمنية بمحلية القلابات الشرقية، استطاع في 26 مارس، من إيقاف عصابة تعمل في مجال الإتجار البشر".

وأضافت: "تمكن الفريق من ضبط سيارة على متنها 3 أشخاص، ومعهم 16 فتاة إثيوبية جرى تحريرهن".

وتابعت: "الفريق أحضر السيارة إلى مركز شرطة دوكة، كما جرى تقييد إجراءات قانونية ضد المتهمين تحت المواد 7 و9 و16 من قانون الإتجار بالبشر، إضافة إلى المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة".

وكشفت المصادر أيضا، عن "ضبط عصابة ثانية في 27 مارس على متن سيارة لاندكروز، دخلت في مطاردة عنيفة مع القوة الشرطية الى أن تم إيقاف العربة، على متنها 8 صوماليين وأريتريين بينهن 4 فتيات من كلا الجنسيتين".

من جهته، أكد مدير شرطة ولاية القضارف اللواء شرطة كمبال حسين كمبال، مضي الشرطة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مشيدا بحجم بالإنجاز الذي حققته إدارة الشرطة الأمنية بالولاية وتسخير كافة الامكانيات للحفاظ على استقرار الأحوال.

وتنشط عشرات العصابات في مناطق شرقي السودان في عمليات الإتجار بالبشر، خاصة تهريب الإثيوبيات والإريتيريات والصوماليات إلى البلاد التي تعد معبرا للهجرة غير الشرعية لدول أوروبا.

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