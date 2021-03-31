رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب.. جدل عقب تصريحات مسئول عن «خبز البهائم»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:22 ص
خبز
خبز
وكالات
طباعة
استنكر أصحاب المطاحن في المغرب تصريحات للأمين العام للفدرالية المغربية لأصحاب المخابز والحلويات، اعتبر فيها أن "الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لعلف البهائم".

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكد رئيس الجمعية الوطنية للمطاحن مولاي عبد القادر العلوي، أن "ما جاء على لسان الأمين العام لفدرالية المخابز والحلويات، هو احتقار للمغاربة"، مشيرا إلى أن "القول بأن الدقيق المسلم للمخابز بشكل خاص والمواطن بشكل عام فاسد ولا يصلح حتى للبهائم هو احتقار للدولة أيضا".

وأشار إلى أن "الجمعية سترد على تلك التصريحات بجميع الطرق القانونية المكفولة لها".

وأوضح العلوي، أن "مثل هذه التصريحات تسيء إلى سمعة القطاع الذي بات يستثمر في التكنولوجيا وتستفيد جميع مطاحن المغرب من الخبرات المتراكمة، كما يتوفر بعضها على مخابز تقوم بتجارب للدقيق الذي سيوجه إلى الاستهلاك سواء لربات البيوت أو للمخابز".

وتابع: "المغرب من الدول القليلة التي لها 14 نوعا من الدقيق اللين، وهذا معناه أن المنافسة قوية والبقاء لمن يستعمل الجودة".

وشدد على أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بمراقبة صارمة للحبوب المستوردة وغيرها وكذلك للمطاحن، وأن من يدعي بأن المطاحن تقدم دقيقا غير صالح فهو متواطئ".

ويأتي الجدل على خلفية تصريح الأمين العام لفدرالية أصحاب المخابز والحلويات، محمد القيري، والتي قال فيها، إن "الدقيق المستعمل في إنتاج الخبز لا يصلح حتى لعلف البهائم، وأنه يستعمل في بلدان أخرى في تغذية الدجاج والمواشي"، مرجعا ذلك إلى "سوء منتجات المطاحن".

موضوعات متعلقة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«ديلى ميل»: 6 نجوم على رادارات جوارديولا لخلافة أوجويرو

جوارديولا: أوجويرو أسطورة ولا يمكن الاستغناء عنه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31-3-2021

صحيفة إسبانية: محاولات لإقناع كافانى بالبقاء فى أولد ترافورد

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون