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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: وصول 160 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا فى بضع ساعات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:20 ص
مهاجرين
مهاجرين
وكالات
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أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن استمرار تدفق الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، وأن 160 مهاجرا قد وصلو إلى الجزيرة بينهم نساء وأطفال في غضون ساعات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "آكي الإيطالية" إنه "بعد وصول 87 مهاجرا بينهم 7 نساء و24 قاصرا يوم أمس الاثنين على دفعتين، اعترض رجال الشرطة الليلة الماضية قاربا صغيرا يحمل على متنه 65 شخصا، بينهم 6 قاصرين".

وأضافت: "تم إنقاذ قارب هجرة ثان في عرض البحر، يحمل على متنه 95 مهاجرا، جميعهم من الرجال، وذلك في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بواسطة دوريتين تابعتين لقوات الشرطة وهيئة حماية الميناء".

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنه "تم نقل جميع المهاجرين، بعد إجراء فرز صحي أولي لهم، إلى مركز التجمع في منطقة إيمبرياكولا، وسط جزيرة لامبيدوزا".

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