دراسة تكشف الأجندة السرية لتوغل الإخوان فى بريطانيا

كشفت دراسة أصدرها "المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات" عن الطرق والوسائل التي تنتهجها جماعة "الإخوان" في بريطانيا لخدمة مصالحها وأجندتها السرية وتحقيق أهدافها الخبيثة في نشر العنف والتطرف.وأشارت الدراسة، التي أعدها الباحث بالمركز حازم سعيد ونشرت، اليوم الأربعاء، إلى أن التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان" في بريطانيا يستغل جائحة فيروس كورونا، عبر مؤسساته الأهلية المختلفة، لمضاعفة موارده من التبرعات، تحت مزاعم دعم المتضررين من الوباء، مضيفة أن أنشطة الجماعة قد تزايدت بشكل كبير في ظل تفشي الوباء.تراخي الحكومة البريطانية في التعامل مع الإخوانوقال سعيد: "إن لندن كانت ومازالت تشكل ملاذًا آمنًا لتنظيم الإخوان، حيث يتواجد العديد من قيادات التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية في بريطانيا، وبعضهم يحمل الجنسية البريطانية"، منتقدا "تراخي" الحكومة البريطانية في التعامل مع الإخوان، حيث قال إن معظم الجمعيات والمؤسسات التابعة للجماعة إما تحصل على تمويل حكومي بريطاني أو تحظى بدعم من الحكومة.وأضاف مؤلف الدراسة: "تتسم معالجة بريطانيا، لملف تنظيم الإخوان بالازدواجية ففي الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا مطالبات نيابية بحظر جماعة الإخوان وتشديد الرقابة على عناصرها، تجد أن النواب يتساهلون مع جماعات أخرى موالية لها".وتابع أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان قد أدان سلوك جماعة الإخوان في بريطانيا، واعتبر أنها "أحد الأكثر الأطراف دهاء من الناحية السياسية في العالم الإسلامي. وأنه من الخطأ تماما أن يستغل الإسلاميون الحريات هنا في المملكة المتحدة"، مضيفا "أنه من الواضح أن بعض الجهات المرتبطة بالإخوان مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب".أبرز قيادات الإخوان في بريطانياقدمت الدراسة قائمة بأبرز قيادات الإخوان في بريطانيا وورصدت الطرق التي اتبعوها لنشر أفكار الجماعة واجندتها المتطرفة، حيث ذكرت أن الجماعة قررت في 4 سبتمبر 2020 تشكيل لجنة لإدارة عملها برئاسة إبراهيم منير، وأسندت إليه منصب القائم بعمل المرشد، حيث كان منير يدير الجماعة من العاصمة البريطانية لندن.وذكرت أن "منير" كان يشغل منصب المتحدث باسم الإخوان في أوروبا منذ عام 1982، ويقيم منذ سنوات في العاصمة البريطانية لندن، كما أنه أحد مؤسسي منتدى الوحدة الإسلامية (IUF) ومقره لندن وكان يشرف على النشرة الأسبوعية للجماعة من المملكة المتحدة.وأضافت أن ثاني أبرز القيادات الإخوانية في المملكة المتحدة هو محمود الإبياري، الأمين العام المساعد للتنظيم الدولي للإخوان في لندن، الذي يتولى مسؤولية المجموعة البريدية للجماعة، وكان يشرف على نقل التعليمات والتكليفات الواردة من المرشد العام أو القائم بأعمال المرشد إلى باقي قيادات الإخوان عبر مجموعة بريدية خاصة تضم دائرة ضيقة ومحدودة من القادة.ويدير الإبياري مجموعة بريدية أخرى خاصة بعناصر الجماعة وهي مجموعة أكبر يشارك فيها عدد كبير من قادة وعناصر الجماعة وتسمى "مهجة الروح"، ويدير موقع رسالة أحد الأذرع الإعلامية للجماعة على الإنترنت، وهو موقع ينقل بيانات الجماعة وتعليمات قادتها، وتصريحاتهم، ورسائل القادة، بحسب المركز الأوروبي.َوأضاف أن الإبياري يمتلك شركتين في أوروبا وحصصا في عدة شركات بماليزيا وكندا، أما إبراهيم منير فقد آلت إليه كافة الأمور الخاصة باستثمارات وأموال الإخوان بعد القبض على "محمود عزت" و"خيرت الشاطر"، ويمتلك بمفرده حصصا وأسهما في (17 ) شركة مملوكة للإخوان في أوروبا وآسيا وفقا لـ"العربية".وتابع المركز في دراسته: هناك أيضا عصام الحداد وهو عضو سابق في منظمة الإغاثة الإسلامية وشريك مؤسس للهيئة ويعد من أكبر مسؤولي وقيادات الإخوان، إلى جانب محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بجماعة الإخوان المقيم أيضا في لندن.أبرز مؤسسات الإخوان في بريطانياورصد المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب أبرز المؤسسات والجمعيات التابعة للإخوان في المملكة المتحدة، كاشفا عن أن الجماعة تمتلك 60 منظمة داخل بريطانيا، بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، إلى جانب القنوات التلفزيونية، مشيرا إلى أن الجماعة لاتزال تفتتح مقرات لها في بريطانيا كافتتاح مكتب الجماعة في حي "كريكلوود" شمالي لندن.وفيما يلي أبرز المؤسسات الإخوانية في بريطانيا التي رصدها المركز في دراسته:- منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا: بدأ تأسيسها في مدينة "برمنجهام" البريطانية على يد "هاني البنا"، َوكانت أول جمعية تحصل على تمويل حكومي بريطاني، ومن أبرز قاداتها السابقيين والحاليين: حشمت خليفة، أحمد الراوي، عصام الحداد، وعدنان عبد الرحمن سيف.- المجلس الإسلامي البريطاني: يعد أكبر منظمة إسلامية في المملكة المتحدة، حيث يضم أكثر من 500 عضو، بما في ذلك المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية والشبكات المهنية، وله صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، حسبما أكدت تقارير حكومية بريطانية.وترأست المجلس زارا محمد 29 عامًا ثم خلفها هارون خان الذي أكمل دورة أربع سنوات، وهي الحد الأقصى، على رأس المجلس، ووفقا للدراسة، يتم تمويل المجلس من رسوم العضوية إلا أنه يحظى بدعم حكومي بريطاني.- الرابطة الإسلامية في بريطانيا: وهي منظمة أسسها كمال الهلباوي عام 1997 وترأستها "رغد التكريتي" ذات الأصول العراقية، حيث بدأ نشاط "رغد" في الرابطة الإسلامية منذ تأسيسها، وهي أيضا عضوة في المنتدى الأوروبي للمرأة المسلمة.- الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية: لديه 11 فرعا في بريطانيا وأسسه عصام يوسف في التسعينات، وقرر بنك "HSBC" وقف التعامل بالحوالات البنكية المجدولة من المتبرعين لصالحه بدءا من 17 مايو 2020.- مؤسسة قرطبة TCF: وهي مؤسسة فكرية شرق أوسطية تأسست في عام 2005 على يد أنس التكريتي.- حزب التحرير: تأسس مطلع عام 1953 على يد تقي الدين النبهاني، ويهاجم في أدبياته النظام الرأسمالي الغربي، ووصف تقرير لقناة BBC الحزب بأنه يروج للعنصرية وخطابات الكراهية، كما حذرت صحيفة “ديلي تلجراف” في عام 2014 من مخاطر الحزب في بريطانيا.ومن أبرز قياداته: عمران وحيد، وهو أحد أكبر المستشارين الإعلاميين للجماعة، والشيخ السوري عمر بكري محمد، الذي فصل من "ولاية" بريطانيا عام 1996، فأسس جماعة "المهاجرون" التي تضم آلاف من الشباب في المملكة المتحدة.ولفتت الدراسة إلى أن الإخوان المنفيون قاموا أيضا بتشكيل دار الرعاية الإسلامية في "فينسبري بارك" في عام 1970، ومنذ عام 2005، قامت الرابطة الإسلامية بإدارة مسجد "فينسبري بارك"، وكان الزعيم السابق "جيريمي كوربين" لحزب العمال، لاعبا أساسيا كليهما. وكان قد أعلن "كوربين" عن فتح أبواب داونينج ستريت (مقر رئيس الوزراء البريطاني) أمام المجلس الإسلامي البريطاني والرابطة الإسلامية في بريطانيا.واختتمت الدارسة: دأبت الجماعة على استغلال الجائحة في مضاعفة مواردها، ما أبرز مخاوف لدى البريطانيين من استغلال الجماعة مواقع إلكترونية في نشر أفكار متطرفة داخل المجتمع البريطاني، لذلك رفضت لندن منح تأشيرات لعدد من أعضاء الجماعة لدخول البلاد، وسعت لتقييم زيادة النشاط الاقتصادي للمؤسسات التابعة للإخوان خلال فترة انتشار كورونا.