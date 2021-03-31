وزير الأوقاف: مواقف الرئيس تدعو للفخر وتتسم بالقوة والشجاعة

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الوطنية في الحفاظ على حقوق مصر المشروعة مواقف يفخر بها كل مصري، فهي تتسم بالقوة والحكمة والشجاعة معا.وتابع وزير الأوقاف، في تصريحات صحفية منذ قليل، مؤكدا أنها تتسم بالثقة في الله عز وجل ثم الثقة في النفس وفي قدرات الدولة المصرية والشعب المصري العظيم، ولهذا فإنها تتسم بالمصداقية العالية وتحوز احترام العالم أجمع.كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال عن أزمة سد النهضة إن مصر الآن في معركة تفاوض،: "كل يوم كبار المسؤولين في العالم بنأكد ليهم إننا بنكسب أرض، إننا جادين، إننا نتفاوض من أجل الكسب للجميع".وأضاف في تصريحاته أمس الثلاثاء، "إحنا ماشيين في طريقنا، والأسابيع القادمة سيكون هناك تحرك إضافي، أتمنى ذلك لاتفاق قانوني ملزم نحو ملء وسد النهضة".وتابع الرئيس السيسي: "إحنا مش بنتكلم كتير، محدش يقدر يأخذ نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هدددنا، حوارنا دائمًا رشيد وصبور، وعدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد، نحن لا نهدد، ماء مصر لا مساس بها والمساس بها خط أحمر".