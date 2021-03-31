مادورو: الدول الغربية تهاجم اللقاح الروسى بسبب الحسد

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الدول الغربية تهاجم لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بسبب حسدها لروسيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال مادورو في خطاب له، إن "هناك هجوما على روسيا وسببه الحسد، لأن روسيا قامت بإنتاج اللقاح في المواعيد القياسية، وهو اللقاح الأقوى والأكثر أمانا في العالم، والغرب كله بدأ بالهجوم الناجم عن الحسد بدلا من الانفتاح على روسيا وإنتاج اللقاح".وشكر مادورو روسيا على توريد لقاح "سبوتنيك V" إلى بلاده.وحصلت فنزويلا على 3 دفعات من اللقاح الروسي، الذي تم تسجيله للاستخدام في أكثر من 50 دولة في العالم.