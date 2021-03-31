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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض يعلن عن إجراءات جديدة لمكافحة العنف ضد الآسيويين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:25 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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أعلن البيت الأبيض عن اتخاذ جملة إجراءات لمواجهة العنف المتزايد تجاه الآسيويين في البلاد، بما فيها تخصيص 49.5 مليون دولار من صناديق تخفيف آثار كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء « تاس»، قال مسؤولون في البيت الأبيض إن «وزارة العدل تركز أيضًا على ارتفاع عدد جرائم الكراهية الموجهة ضد الأمريكيين من أصول آسيوية».

وأضافوا أن «الوزارة تخطط لجهود جديدة لإنفاذ قوانين جرائم الكراهية والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالجرائم العنصرية».

وشملت خطوات البيت الأبيض الجديدة تخصيص 49.5 مليون دولار من أموال تخفيف آثار الجائحة لصالح خدمات وبرامج على أسس مجتمعية وموجهة ثقافيًا للناجين من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وكذلك تشكيل فريق عمل جديد معني بمواجهة كراهية الأجانب ضد الآسيويين في قطاع الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إطلاق نار في أتلانتا هذا الشهر أدى لمقتل ثمانية بينهم ست نساء أمريكيات من أصول آسيوية.

وأذكى الحادث المخاوف وسط الآسيويين الأمريكيين الذين واجهوا ارتفاعا في جرائم الكراهية ضدهم منذ مارس 2020 عندما بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتسمية فيروس كورونا «الفيروس الصيني».

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «لا يمكننا الصمت إزاء العنف المتزايد ضد الأمريكيين الآسيويين».

وأضاف: «هذه الهجمات خاطئة وغير أمريكية ويجب وقفها».

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