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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

27 منظمة أمريكية تدعو بايدن للكف عن الخطاب المتهور مع بوتين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:23 ص
بايدن و بوتين
بايدن و بوتين
وكالات
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دعت 27 منظمة غير حكومية في الولايات المتحدة الرئيس جو بايدن إلى التخلي عن الخطاب "المتهور" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإطلاق حوار بناء مع موسكو.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا هيل"، قالت المنظمات في رسالة موجهة إلى بايدن: "بصفتنا منظمات وطنية مؤيدة للدبلوماسية والرقابة على الأسلحة ونزع السلاح والسلام، نحن قلقون للغاية إزاء التبادل السلبي الأخير بين زعيمي البلدين اللذين يمتلكان أكثر من 90% من الرؤوس النووية في العالم".

وأضافت المنظمات: "إننا كأمريكيين، ندعو إدارة بايدن للكف عن المشاركة في مثل هذه التراشقات الكلامية المتهورة، والسعي بدلا من ذلك إلى مفاوضات حول الأسلحة النووية مع الحكومة الروسية".

وبين المنظمات التي وقعت على الرسالة "الديمقراطيون في سبيل العدالة" و"أمريكا الزرقاء" و"المطالبة بالتقدم" و"ثورتنا" و"الديمقراطيون المتقدمون لأمريكا"، المعروفة بميولها اليسارية.

ويأتي ذلك بعد أن اتهم بادين روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وقال إن موسكو "ستدفع الثمن".

كما رد بايدن بـ"نعم" على سؤال الصحفي حول ما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتلا".

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