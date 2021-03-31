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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأفغانى يحدد شرطًا للتنحى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:35 ص
أشرف غني
أشرف غني
وكالات
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أوضح الرئيس الأفغاني أشرف غني، خلال قمة إقليمية في طاجيكستان، خططه للسلام، وقال إنه سيتنحى في حال إجراء الانتخابات في بلاده.

وتأتي قمة قلب آسيا التاسعة التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في أفغانستان هذا العام في وقت حساس تحاول فيه الولايات المتحدة وقوى أخرى الشروع في تطبيق عملية السلام باقتراح تشكيل حكومة انتقالية جديدة.

ويرفض «غني» هذا المقترح، ويقول إنه يتعين إجراء انتخابات قبل أن يتنحى.

وقال «غني»، في المؤتمر في دوشنبه: «أؤيد بشدة إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن، أكبر شرف أتقلده هو قيامي بتسليم السلطة لخليفتي المنتخب».

وكانت «رويترز»، نقلت عن مسؤولين حكوميين الأسبوع الماضي، القول إن: «غني يقترح إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 6 أشهر بموجب خطة كان يعتزم طرحها في طرح مضاد للاقتراح الأمريكي الذي يرفضه».

وأدلى «غني» بمزيد من التفاصيل قائلًا: «إنه بمجرد التوصل إلى تسوية سياسية، يتعين أن يصادق عليها مجلس شيوخ القبائل "لويا جيرجا"، وأن يعقب ذلك وقف لإطلاق النار برقابة دولية».

وترفض طالبان حتى الآن وقف إطلاق النار، وتقول إنها لن تشارك بشكل مباشر في حكومة مؤقتة.

جدير بالذكر، أن «غني» تولى منصبه في 2014، وأدى اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات العام الماضي.

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