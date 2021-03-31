ظريف لبايدن: حكومتكم تمضى على نهج ترامب
الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:08 ص
وكالاتطباعة
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إدارة الرئيس جو بايدن، تواصل نهج إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وتسعى لاستخدام "الحظر اللاقانوني" أداة لها.
وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال ظريف: "المثير للسخرية والأسف أن تطالب وزارة الخارجية الأمريكية إيران، بالالتزام بالاتفاق الذي انسحب منه ترامب".
وأضاف، مخاطبا الرئيس الأمريكي: "يا سيد بايدن! إن حكومتكم تواصل المضي على ذات النهج الذي سلكه ترامب، وتحاول استخدام الحظر اللاقانوني بمثابة أداة لها".
وتابع: "لقد حان وقت التخلي عن هذه العادة السيئة".
وأرفق ظريف تغريدته بتصريح لبايدن أطلقه عام 2019.
وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال ظريف: "المثير للسخرية والأسف أن تطالب وزارة الخارجية الأمريكية إيران، بالالتزام بالاتفاق الذي انسحب منه ترامب".
وأضاف، مخاطبا الرئيس الأمريكي: "يا سيد بايدن! إن حكومتكم تواصل المضي على ذات النهج الذي سلكه ترامب، وتحاول استخدام الحظر اللاقانوني بمثابة أداة لها".
وتابع: "لقد حان وقت التخلي عن هذه العادة السيئة".
وأرفق ظريف تغريدته بتصريح لبايدن أطلقه عام 2019.