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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تسحب دبلوماسيين من ميانمار

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:45 ص
اشتباكات فى ميانمار
اشتباكات فى ميانمار
وكالات
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وجهت الخارجية الأمريكية بسحب الكوادر غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من ميانمار، خوفا على سلامتهم وسط استمرار الاضطرابات في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن السفارة في ميانمار ستبقى مفتوحة، لكنها ستستمر بتقديم خدمات قنصلية محدودة للمواطنين الأمريكيين وطالبي التأشيرات من السكان المحليين.

وجددت الخارجية الأمريكية تحذيرالمواطنين من السفر إلى ميانمار على خلفية الاضطرابات والعنف وانتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك على خلفية التقارير عن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على استيلاء العسكريين عل السلطة في 1 فبراير، وإدانة واشنطن للعنف ضد المتظاهرين.

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