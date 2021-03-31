رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صدور سيرة جيل بايدن الذاتية ضمن سلسلة فيميل فورس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:04 ص
جيل بايدن
جيل بايدن
وكالات
طباعة
تصدر السيرة الذاتية للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن في كتاب مصور لتنضم بذلك لنساء أخريات مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس والأم تريزا، صدرت سيرهن الذاتية بسلسلة "فيميل فورس".

وحسبما أفاد موقع " ديلي ميل" ستكون جيل بايدن (69 عاما) وهي أستاذة في كلية مجتمع محلي ومؤلفة، موضوع كتاب يتألف من 22 صفحة بعنوان "فيميل فورس: جيل بايدن" سيصدر مطبوعا ورقميا يوم السابع من أبريل.

وسيرة جيل بايدن، التي كرست حياتها لمساعدة عائلات العسكريين وكليات المجتمع وتعليم النساء، هي أحدث إصدار لسلسلة السير الذاتية المصورة المخصصة للنساء المُلهمات.

وتضمنت إصدارات سابقة السير الذاتية للسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما والمغنية تشير والممثلة بيتي وايت ونجمة موسيقى الريف دوللي بارتون.

وقالت دار "تايدل ويف كومكس: "نؤمن بأهمية أن يكون لدى القراء نماذج ملهمة للتعرف على الأفراد المتميزين الذين يهزمون التحديات لإحداث فارق في العالم".

موضوعات متعلقة

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

المتهم بالتحرش بطفلة المعادى: «زوجتى موجودة.. وعملت 27 عمرة»

توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الإعدادي


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021

دراسة: نصف البريطانيين تشكلت لديهم أجسام مضادة لكورونا

بلجيكا تكتسح بيلاروسيا بـ8 أهداف فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

فوز المغرب على بوروندى 1-صفر فى تصفيات أمم أفريقيا

أيام زمان

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

كواليس علاقة أنور وجدى بجماعة الإخوان

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون