صدور سيرة جيل بايدن الذاتية ضمن سلسلة فيميل فورس

تصدر السيرة الذاتية للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن في كتاب مصور لتنضم بذلك لنساء أخريات مثل نائبة الرئيس كامالا هاريس والأم تريزا، صدرت سيرهن الذاتية بسلسلة "فيميل فورس".وحسبما أفاد موقع " ديلي ميل" ستكون جيل بايدن (69 عاما) وهي أستاذة في كلية مجتمع محلي ومؤلفة، موضوع كتاب يتألف من 22 صفحة بعنوان "فيميل فورس: جيل بايدن" سيصدر مطبوعا ورقميا يوم السابع من أبريل.وسيرة جيل بايدن، التي كرست حياتها لمساعدة عائلات العسكريين وكليات المجتمع وتعليم النساء، هي أحدث إصدار لسلسلة السير الذاتية المصورة المخصصة للنساء المُلهمات.وتضمنت إصدارات سابقة السير الذاتية للسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما والمغنية تشير والممثلة بيتي وايت ونجمة موسيقى الريف دوللي بارتون.وقالت دار "تايدل ويف كومكس: "نؤمن بأهمية أن يكون لدى القراء نماذج ملهمة للتعرف على الأفراد المتميزين الذين يهزمون التحديات لإحداث فارق في العالم".