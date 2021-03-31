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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجامعة العربية تطالب بحماية الفلسطينيين فى ذكرى «يوم الأرض»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:59 ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
وكالات
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دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات الجادة، والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وحقوقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جددت الجامعة في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة فيها دعمها وتضامنها مع شعبنا الفلسطيني، من أجل الوصول إلى أهدافه النبيلة.

وقالت في البيان: «إن يوم الأرض الفلسطيني، يوم رمز التشبث بالأرض والهوية والوطن، وعنوان رفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى سلب حقوق الشعب الفلسطيني وهويته العربية الفلسطينية، واستذكار لما قامت به إسرائيل في الـ30 من مارس 76، من مصادرة آلاف الدونمات من أراضي القرى الفلسطينية لتخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين، في إطار مخطط تهويد الجليل».

وتابعت: «ما حدث على إثر تلك الاعتداءات رفضًا للسياسات والقوانين العنصرية الإسرائيلية، وضد عمليات اغتصاب ومصادرة الأراضي وهدم القرى التي انتهجتها وتمارسها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) منذ إنشائها على فلسطيني 1948 وعلى كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكدت أن «ذكرى يوم الأرض المجيد هي استعادة سنوية لقيمة رمزية وطنية مهمة، كما هي واحدة من حلقات النضال الوطني الفلسطيني المتواصل دفاعًا عن الحق والأرض، وتذكير بنضال الشعب الفلسطيني ضد احتلال غاشم أمعن منذ نشأته في انتهاك حقوقه المشروعة، ومارس ضده أبشع سياسات العنف والتطهير العرقي».

وأكدت دعم الجامعة الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وفرقت القوات الإسرائيلية مسيرة سلمية لإحياء الذكرى الـ45 ليوم الأرض في بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية، وأطلق الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ودارت على إثر ذلك اشتباكات بالأيدي، ومواجهات بين المشاركين بالمسيرة والجنود الإسرائيليين.

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