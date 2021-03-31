صحيفة: وزارة العدل تحقق مع مشرع مقرب من ترامب فى علاقته المحتملة مع قاصر

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقًا مع العضو الجمهوري في مجلس النواب مات جيتز في علاقة جنسية محتملة مع فتاة عمرها 17 سنة.وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن المحققين يتحرون حول ما إذا كانت للنائب علاقة جنسية مع الفتاة التي كانت تحت سن الـ18، وما إذا دفع لها أموالا مقابل السفر معه، علما بأن القوانين الفدرالية الأمريكية تحظر هذه الأفعال.وتشير المصادر إلى أن التحقيقات متعلقة بأحداث قد تكون حصلت قبل سنتين من الآن، وتم فتح التحقيق في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عندما كان ويليام بار في منصب المدعي العام.وحسب المصادر، فإن التحقيق مع النائب الجمهوري يأتي في إطار تحقيقات أوسع مع حليفه السياسي جويل جرينبرج، المسؤول السابق في مصلحة الضرائب بولاية فلوريدا، الذي وجهت إليه في الصيف الماضي مختلف التهم الجنائية، بما فيها تهريب البشر لأغراض الجنس، ودفع الأموال مقابل الجنس لفتاة قاصر.وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أنه لم يتم توجيه أي تهم رسمية إلى «جيتز» بعد، وأن مسألة تورطه المحتمل في هذه الأنشطة لا تزال غامضة.وقال «جيتز»، إن محاميه على اتصال مع وزارة العدل، وأن التحقيقات لا تستهدفه شخصيًا، وأضاف: «عندي شبهات بأن أحدًا يحاول تقديم سخاوتي لصديقاتي السابقات كأن هناك شيئًا غير لائق».يذكر أن مات جيتز انتخب عضوًا في مجلس النواب الأمريكي عام 2016، وهو معروف بدفاعه عن سياسات ومواقف الرئيس السابق دونالد ترامب.