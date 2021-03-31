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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بعد 24 ساعة من الإفراج عنه.. الإحتلال الإسرائيلى يعيد اعتقال مجد بربر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:57 ص
مجد بربر
مجد بربر
وكالات
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اعتقل جيش الإحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر مجد بربر، عقب اقتحام منزله في حي رأس العامود بالقدس المحتلة، بعد الإفراج عنه يوم الإثنين وإنهاء محكوميته البالغة 20 عامًا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت مصادر، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسير بربر (45 عاما)، بعد اقتحام منزله والاعتداء على المتواجدين فيه بالضرب والدفع، وسط إطلاق قنابل الصوت بالمكان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش في سلوان.

واقتحمت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم قاعة قصر الحمراء في بلدة العيزرية جنوب مدينة القدس، ومنعت عائلة الأسير المحرر مجد بربر من تنظيم حفل استقبال له.

وكانت السلطات اعتقلت بربر عقب الإفراج عنه يوم الاثنين، من أمام سجن النقب الصحراوي، واقتادته للتحقيق في المسكوبية، إلا أنها أفرجت عنه بعد ساعات.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت قوات بربر في شهر مارس من عام 2001.

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