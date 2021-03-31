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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإليزيه: بوتين وماكرون وميركل اتفقوا على عودة إيران إلى التزاماتها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:51 ص
قصر الإليزيه
قصر الإليزيه
وكالات
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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق خلال الاتصال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تنسيق الخطوات بشأن إيران.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء في بيان للإليزيه، أنه "بشأن الملف النووي الإيراني اتفق رئيس الجمهورية مع المستشارة ميركل والرئيس بوتين على تنسيق الخطوات لإقامة الحوار بهدف عودة إيران إلى تنفيذ التزاماتها بأسرع ما يمكن".

وبشأن ليبيا دعا ماكرون وميركل إلى أن تبذل كافة الأطراف الجهود لمساعدة العملية الانتقالية وتحسين الوضع الأمني.

كما أعرب الزعيمان الفرنسي والألمانية عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في سوريا، واعتبرا أنه "من الضروري استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين لها عبر الحدود"، مؤكدين أيضا دعمهما لعمل اللجنة الدستورية السورية.

وأشار البيان إلى أن الزعماء بحثوا أيضا التعاون بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تستمر الوكالة الأوروبية للأدوية بدراسة لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

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