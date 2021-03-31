صحيفة إسبانية: محاولات لإقناع كافانى بالبقاء فى أولد ترافورد

أفادت صحيفة «آس الإسبانية» بأن المسؤولين في مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعون لإقناع الأوروجواياني الدولي إدينسون كافاني بتجديد عقده مع الشياطين الحمر لموسم أخر.وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في «يونايتد» عقدوا مفاوضات مع الأوروجواياني الدولي إدينسون كافاني نجم هجوم الفريق في محاولة لإقناعه بالبقاء داخل صفوف الشياطين الحمر.وأضافت أن جون مورتو، مدير الكرة المعين حديثًا في مانشستر يونايتد، ومعه إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي، اجتمعوا مع كافاني نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق لمناقشة مع إذا كان اللاعب يرغب في البقاء في صفوف الفريق لموسم آخر.وأشارت إلى أن الشكوك زادت حول مستقبل كافاني في مانشستر يونايتد أوائل الشهر الجاري، وسط اهتمام من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بالتعاقد مع اللاعب، ناهيك عن أن لويس والد كافاني صرح في الآونة الأخيرة بأن نجله لا يشعر بالراحة في إنجلترا.وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد في صفقة حرة في أكتوبر الماضي، لكنه عانى بعض الشيء أيضا نتيجة عدم اكتمال اللياقة البدنية في بعض الأوقات هذا الموسم برغم أنه لا يزال قادرًا على هز الشباك، حيث سجل 7 أهداف في إجمالي 26 مباراة.ويحل مانشستر يونايتد بالمركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق 14 نقطة عن جاره وغريمه التقليدي مانشستر سيتي صاحب المركز الأول برصيد 71 نقطة.