دفاع ضحية عنف زوجها لـ«الدستور»: الطعنة نفذت للرئة

حالة من الغضب سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بسبب الصورة التي تداولت لفتاة تدعى "إسراء عماد - 19 سنة" وتوضح اعتداء زوجها عليها، وتطورت تفاصيلها إلى أن وصلت إلى ساحة نيابة المنتزه أول.وقال أحمد مهران، محامي الضحية "إسراء"، إنهم بالفعل قدّموا بلاغ للنائب العام ضد الزوج الذي حاول قتل الفتاة عمدًا، متابعًا: "نعمل على تحويلها جناية شروع في قتل، يسأل فيها هو ووالدته وأخوه، لأن ما وقع لا ينم عن محاولة ضرب زوج لزوجته وإنما قتل وإزهاق روح".وأضاف مهران في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما حدث من الزوج هو محاولة قتل، لوجود طعنة نافذة في الصدر، وصلت للرئة والقلب، كادت أن تودي بحياتها، بجانب الطعنات التي ظهرت في الوجه والرقبة كل هذا يدل على رغبته ومحاولته في قتلها.وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الزوج المعتدي، وبالفعل تم القبض عليه، متوقعًا أن ينال عقوبة مشددة وهي السجن 10 سنوات.وكانت الفتاة قد فقدت ملامح وجهها من شدة الطعنات التي تعرضت لها على يد زوجها باستخدام سلاح أبيض، عقب نشوب مشاجرة بينهما منذ عدة أيام أسفل منزل والدته، وفقًا لما روته هبة حلمي، والدة إسراء لـ«الوطن»: «مكنتش قلقانة من زواج ابنتي من نجل طليقي لأنه كان كويس معانا ومشفناش منه حاجة وحشة»، لكن الأمور انقلبت عقب تركه شقته الإيجار الحديث وبقائه في شقة والدة إسراء فترة، وشقة والدته فترة أخرى، والدخول في مشاجرات بين إسراء وخطيبة شقيق زوجها.