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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

والدة فتاة الساطور: نجلتى كانت تعطى دروس مجانية لشقيقة الجانى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:20 ص
فتاة الساطور
فتاة الساطور
ياسمين شعيب
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قالت الحاجة صاملة حسين والده الفتاة أمل السيد البالغة من العمر 16 عاما التي تعرضت للتعدي بالضرب بساطور وسط شوارع مدينة الحمام خلال حديثها لـ"الدستور، إن نجلتها تعرضت للاعتداء بساطور عقب خروجها من الدرس حيث قام شاب بمحاولة التحرش بها.

وأوضحت أن الشاب قام بالامساك بنجلتها من كتفها وتحرش بها في إحدي الشوارع الجانبية المؤدية إلي المنزل وحاول خطفها وهددها بالاغتصاب وأثناء قيام نجلتها بالدفاع عن نفسها قام الشاب بضربها بالساطور وأحدث اصابتها.

وأضافت أن نجلتها "أمل " كانت دائمًا تعطي دروسًا خصوصية لـ "هاجر " شقيقة الشاب المعتدي عليها بالساطور، مؤكدة أن والدة الشاب تقوم بالمرور عليهم في المنزل من وقت لآخر.

واشارت إلي أنه في يوم الحادث كانت شقيقة الشاب الذي اعتدى على نجلتها متواجدة في منزلهم تنتظر قدوم "أمل" لإعطائها الدرس لضعفها في مادة اللغة العربية.

وأكدت أن والدة الشاب المعتدي على نجلتها عرضت مقابل مادي علي نجلتها "أمل" مقابل عدم التصعيد لكنها رفضت، مشيرة الي أنه بعد تعدي الشاب على نجلتها قامت بالوصول إلي المنزل وعندما رأت "هاجر" قالت لها "أخوكي كان عاوز يقتلني يا هاجر"، وخرجت نجلتها مسرعة إلي منزلها وإخبار والدتها مرددة "نجلتي فعلت خيرًا وحصدت شرًا وكانت تعطي دروس مجانية لشقيقة المتهم".

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