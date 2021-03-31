«ديلى ميل»: 6 نجوم على رادارات جوارديولا لخلافة أوجويرو

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يضع قائمة تضم 6 نجوم يفاضل بينهم للتعاقد مع بديل سيرجيو أجويرو الذي سيرحل عن السيتي في الصيف المقبل، بعد عشر سنوات قضاها داخل أسوار النادي.ووضعت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قائمة من ستة نجوم ترصدهم رادارت الإسباني المخضرم بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لخلافة أجويرو في ملعب الاتحاد، وهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، والنرويجي إيرلينج هالاند، جناح فريق بروسيا دورتموند الإسباني، والفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.وتضم القائمة أيضًا الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام، وداني إنجز، مهاجم فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، والبلجيكي روميلو لوكاكو، نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.وتعاقد السيتي مع أجويرو عام 2011 من أتلتيكو مدريد الإسباني، وأصبح من أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي، والهداف التاريخي له برصيد 257 هدفا.وحصد أوجويرو 13 بطولة مع السيتي، 4 ألقاب دوري إنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، و5 ألقاب كأس الرابطة، و3 كأس الدرع الخيرية.