رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المريمى: العسكرية المشتركة 5+5 شرعت بالفعل فى إخراج المرتزقة من ليبيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:43 ص
فتحي المريمي
فتحي المريمي
أ ش أ
طباعة
أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي أن مهمة إخراج القوات الأجنبية والميليشيات والمرتزقة من ليبيا، تصب في أجندة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والتي شرعت بالفعل في القيام بهذا الأمر.

وأضاف المريمي وفقًا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية أن اللجنة العسكرية تعمل على ترتيب الإجراءات الخاصّة بخروج القوات الأجنبية، مضيفًا أن الحكومة الليبية لها دور في إنجاز تلك المهمة، بالتنسيق مع اللجنة، المخولة بصياغة ترتيبات ذلك الأمر، على اعتبار أنّ الوضع عسكري، والأمور متداخلة ومعقدة إلى حد كبير، فضلًا عن مسؤولية الطرف الدولي، الممثل في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات اقترفت جرائم في حق الشعب الليبي واستقراره، وينبغي أن تتطهر ليبيا من دنس هؤلاء المرتزقة، في أسرع وقت ممكن.

وقال: " ربما من الضروري في هذا الملف، الحديث عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي منحت المشهد الليبي بعض مظاهر الاستقرار، ومن خلال ذلك يمكن القول، إنّه بحسب كافة التقارير، يمكننا الإشارة إلى عدد من الاتصالات، التي تجريها الدول المهتمة بالشأن الليبي، وجميعها يعمل على ملف تفكيك الميليشيات والمرتزقة من الساحة الليبية، مردفا من جانبنا نحن نرحب بتلك الجهود، ونثمنها إلى أقصى درجة.

وشدد على أنّ الحضور العسكري التركي في ليبيا، من خلال المرتزقة التابعين لها، أمر يتنافى مع القواعد والأعراف الدولية، ولن يحقق أيّ مصالح لتركيا، وبالتالي فإنّ الأسلوب الأمثل، هو أن تتفاوض أنقرة حسب ما تقتضيه القوانين الدولية، إذا ما كانت تسعى نحو رعاية مصالحها، وبالتالي فإنّ مسار الدبلوماسية هو ما ينبغي الانخراط من خلاله، بعيدًا عن توظيف الميليشيات والمرتزقة، التي رسخت ذاكرة سلبية عند الشعب الليبي، وجعلته في حالة استنفار دائم ضد الميليشيات والعناصر التابعة لها مضيفا أنّ مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، لا يعترف بتلك الاتفاقيات مع تركيا.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أنه ينبغي أن تعي القيادة التركية، أنّه لا سبيل لها في ليبيا الآن، ولا في المستقبل عبر الحضور العسكري ورعاية الميليشيات والمرتزقة، مضيفا لن تسمح ليبيا ولن يرضى الليبيون بتكرار الأمر مرة ثانية، وعليهم أن يستوعبوا ذلك ويدركوه جيدًا.

وأضاف أنّ المسار السياسي الذي استقرت أولى مفرداته، من خلال حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب الليبي، والوصول الآمن لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، سيمر من خلال تطهير ليبيا من كافة قوات الميلشيات وعناصر المرتزقة.

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

شاب يعتدى على فتاة بالساطور بمطروح.. ووالدها: قطع بنتى وعاوز حقها

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١


الصور

image description

دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«ديلى ميل»: 6 نجوم على رادارات جوارديولا لخلافة أوجويرو

جوارديولا: أوجويرو أسطورة ولا يمكن الاستغناء عنه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31-3-2021

صحيفة إسبانية: محاولات لإقناع كافانى بالبقاء فى أولد ترافورد

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون