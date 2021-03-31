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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفينة بارتفاع 260 قدما تغلق نهر «آرون» ببريطانيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:45 ص
سفينة
سفينة
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أفادت صحيفة "ميل أون لاين البريطانية" بأن جنوح سفينة شحن بطول 260 قدمًا أثناء عبورها نهرًا في غرب مقاطعة "ساسكس" في وقت سابق اليوم أثار مقارنات مع الحادث الذي تسببت فيه سفينة الحاويات "إيفر جيفن" بقناة السويس التي استمرت أسبوعًا، حيث لفتت الصحيفة إلى أن السفينة رست في وضع مائل على نهر أرون وانجرفت مسافة 100 قدم قبل أن تجنح في مجرى النهر الموحل.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم ميناء ليتلهامبتون بمقاطعة ساسكس قوله إن السفينة، التي تدعى "إليز"، كانت ترفع علم أنتيجوا وبربودا ووصلت إلى الميناء من أنتويرب في بلجيكا لتفريغ حمولتها، لا تزال قادرة على المرور عبر فجوة ضيقة بالضفة الغربية للنهر، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو تلوث.

ووفقا لسلطات الميناء فقد أعادت السفينة تشغيل ماكيناتها عند ارتفاع المد دون الحاجة إلى تدخل، وتم تصوير زورقين يدفعان السفينة بأمان إلى وضعها الطبيعي في الميناء.

ولفتت الصحيفة إلى أنه عند المقارنة مع سفينة "إيفر جيفن" التي تبلغ حمولتها 220 ألف طن، نجد أنها تطلبت 13 زورقًا للقطر وجرف ما يقرب من 30 ألف متر مكعب من الرمال على ضفة قناة السويس.

ونوه المتحدث باسم ميناء ليتلهامبتون بمقاطعة ساسكس إلى أن السفينة سوف تطفو مرة أخرى مع ارتفاع المد والهدف هو إعادتها بعد ذلك إلى رصيف بديل عند ارتفاع المياه، مؤكدا أن النهر لا يزال مفتوحًا حاليًا لملاحة جميع المركبات نظرًا لوجود مساحة كافية للتنقل بين السفينة والضفة الغربية.

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