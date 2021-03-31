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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمين العام للناتو: مازلنا ملتزمين بالعمل على هزيمة داعش

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:53 ص
ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن الحلف لا يزال ملتزما بالعمل على هزيمة تنظيم "داعش"، فمنذ عدة سنوات وحتى الآن ندعم التحالف العالمي المناهض للتنظيم بشكل مباشر من خلال رحلات المراقبة الجوية (أواكس) وأيضا مع بعثة الناتو في العراق.

جاء ذلك في كلمة ستولتنبرج، خلال مشاركته، في اجتماع افتراضي لوزراء خارجية التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، مبشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لحلف الناتو.

وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أنه بناء على طلب العراق وافق الحلفاء أعضاء الناتو في شهر فبراير الماضي على توسيع مهمة الناتو الاستشارية غير القتالية والتدريبية، مؤكدا أن التوسيع سيظل مدفوعا بالطلب وقائما على الظروف ومتزايدا بموافقة حكومة العراق وفي إطار الاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامته الإقليمية.

وأكد ستولتنبرج أيضا أن حلف الناتو سيواصل التشاور مع الشركاء الرئيسيين له ومن بينهم منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتنسيق بشكل وثيق مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش للمضي قدما في هزيمة التنظيم.

وأشاد الأمين العام لحلف الناتو بالتقدم الملحوظ الذي حققه العراق في محاربة تنظيم داعش، كما أشاد بجهود الإصلاح التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقال "إننا نتطلع إلى استمرار التعاون بشكل ممتاز مع حكومة العراق فيما نوسع مهمتنا".

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