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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

45 قتيلا فى مراسم تشييع رئيس تنزانيا الراحل جون ماجوفولى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 03:45 ص
مراسم تشييع رئيس
مراسم تشييع رئيس تنزانيا
وكالات
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أعلنت الشرطة التنزانية مقتل 45 شخصا في تدافع أثناء تشييع الرئيس الراحل جون ماجوفولي في دار السلام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا: "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحل بعضهم بالصبر.. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه التدافع.. قتل 45 شخصا في الحادث.. 5 من القتلى ينتمون لعائلة واحدة".

وأعلن في وقت سابق عن مقتل امرأة وأربعة أطفال في الحادث الذي وقع في ملعب أوهورو.

وقال مامبوساسا إن العشرات جرحوا في التدافع ولكن خرج معظمهم من المستشفى.

واصطف عشرات الآلاف في شوارع دار السلام لوداع ماغوفولي الذي أعلنت الحكومة عن وفاته فجأة جراء مرض غامض في 17 مارس.

وتوفي ماجوفولي عن 61 عاما جراء ما قالت السلطات إنها مشكلة في القلب، بعدما تغيب لأسباب غامضة نحو 3 أسابيع وسط تساؤلات بشأن إن كانت وفاته ناجمة عما قالت المعارضة إنها إصابته بكورونا.

وتزامن الخبر مع ترشيح الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن وزير المالية فيليب مبانجو نائبا لها، وسيتم التصويت على هذا الترشيح في موعد لاحق اليوم الثلاثاء في البرلمان.

وتولت سامية حسن الرئاسة في بلادها بعد وفاة ماغوفولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

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