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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

"الدستور" داخل مسرح جريمة قتل "سيده بورسعيد" علي يد طليقها (فيديو)

«الدستور» داخل مسرح جريمة قتل سيدة بورسعيد على يد طليقها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:36 ص
الضحية
الضحية
شيماء رشاد
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التقت "الدستور" أسرة إسراء إبراهيم، والتي تم قتلها علي يد طليقها، الذي اعترف أمام جهات التحقيق بقتلها بسلاح أبيض، بعد أن ظهر في أحد كاميرات المراقبة.

تقول والدة "سيدة بورسعيد"، استيقظت من نومي في الرابعة والنصف فجرًا، وفوجئت أن باب المنزل والغرفة مفتوحان، وبالنظر داخل الغرفة وجدت ابنتي غارقة في دمائها، ووضعت يدي علي جسد الفقيدة فوجدتها كالثلج على حد قولها، صرخت الأم وهي تري جسد نجلتها وقد غطته الدماء.

وقالت الأم، إن ابنتي كانت عائدة من عند المحامي وكانت على خلاف دائم مع طليقها بسب معاملتها بالقوة، والتعدي عليها وهددها بالقتل بعد خطبتها من آخر.

وطالبت "أم الفقيدة"، بأن يتم تحقيق العدالة ويتم إعدام من سرق شباب ابنتها وقتلها بدم بارد، وقالت الأم "أنا مش عارفة أدخل البيت إزاي أنا مش مصدقة إنها ماتت هدخل مش هتلاقيها".

"واستكمل والدها" بالدموع كواليس أول نظرة لابنته وهي غارقة في دمائها، حيث أكد أنه استيقظ على صوت صراخ الأم ليجد ابنته غارقة في دمائها، وظنًا منه أنها لم تفارق الحياة قام باصطحاب قطعة مبللة من القماش ووضعها على جرح في جانبها، الا أنه علم أنها فارقت الحياة فصرخ الأب وتجمع الأهالي ليشهدوا الفتاة صاحبة الـ 26 عامًا غارقة في دمائها.

من جانبها، كشفت أحد أقارب أصدقاء "إسراء. ا" التي قتلت اليوم الثلاثاء بمنطقة الحرية بورسعيد، أسرارًا في حياة الضحية، بعد طعنها طعنات نافذة في الصدر، داخل منزل الأسرة.

وكشفت "صديقة الضحية"، أنها تبلغ من العمر 26 عامًا ولديها طفل صغير "يامن محمد" في الصف الثاني الإبتدائي، وكانت في خلاف دائم مع طليقها "محمد"، وأكدت أن الخلافات وصلت إلى التهديد بالقتل بعد خطبة الفتاة ورفضها العودة لطليقها.

وأشارت إلى أن زوجها كان يضربها ضربًا شديدًا وكان يخنقها، وقام بعد الزواج ببيع شقة الزوجية بعد إجبارها على التوقيع، ما دفعها لطلب الطلاق منه، وأكدت أنه تزوج أخرى وطلقها بسبب التعامل غير الآدمي معها.

يذكر أن مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، استقبل فتاة تبلغ من العمر 26 عاما، جثة هامدة، وذلك نتيجة جرح قطعي بالرقبة وطعنات متعددة بالصدر.

وصلت المذكورة "إسراء ا. ال" جثة هامدة عن طريق الإسعاف، وتبين أن الحادث قد وقع بمساكن الحرية التابعة لدائرة قسم المناخ.

تلقى اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وسرعة ضبط الجاني.
الضحية
مسرح جريمة
الضحية
الضحية
مسرح جريمة
الضحية

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