افتتاح معرض «الفن من أجل السلام» بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

افتتح مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية مراد جاتين، معرض "الفن من أجل السلام"، بالتعاون مع نادي روتاري 2451 في إطار عام مصر وروسيا للتعاون الإنساني والتبادل الثقافي.ضم المعرض عددا من الأعمال المميزة ولوحات الطلاب والمشاركين باستوديو الفن بقيادة الفنانة مليحة شعيب، وتتناول اللوحات معاني وقيم السلام من خلال رسومات وإبداع الأطفال والمشاركين.