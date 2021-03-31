كشف ملابسات واقعة «الأسلحة النارية بمحرقة بورسعيد»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله مجهولين يقومون بإطلاق الأعيرةالنارية في مشاجرة، وكذا تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان «مشاجرة بالأسلحة النارية في محرقة بورسعيد».فقد إضطلع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالفحص، وتبين وقوع مُشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب أولوية الدخول للمحرقة المشار إليها «المدفن الصحي للمواد المخدرة» الكائنة بدائرة قسم الجنوب أول ، نتج عنها إصابة عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم دائرة قسم الجنوب، بعيار ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.كما أمكن تحديد أطراف المشاجرة وضبطهم، وتبين أنهم 7 عاطلين «لهم معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة قسمي الضواحي والزهور، وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة «بندقية آلية - بندقيةخرطوش - فرد محلى – 13طلقة مختلفةالأعيرة- 480 قرص مخدر»، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.