دراسة: نصف البريطانيين تشكلت لديهم أجسام مضادة لكورونا

أظهرت دراسة أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا «ONS»، أن نصف سكان المملكة المتحدة تكونت لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا نتيجة إصابتهم بالفيروس، أو تطعيمهم ضده.وأجريت الدراسة بناء على نتائج فحص الدم مأخوذ من عينة تم اختيارها عشوائيا من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا وأكثر، والتي تستخدم لاختبار الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا.ووجد مسح العدوى أيضًا تباينًا في إيجابية الجسم المضاد بين المناطق في إنجلترا، فأكثر من 60٪ من الأفراد في الشمال الغربي لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا، مقارنة بـ50.3٪ في الجنوب الشرقي.