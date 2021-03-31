النمسا تتعرض لهزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر

تعرضت العاصمة النمساوية فيينا وولاية النمسا السفلى، لهزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح.وقال بيان للمعهد المركزي للأرصاد الجوية والديناميكا النمساوي إن مركز الهزة في مقاطعة "نوين كيرشن" في جنوب ولاية النمسا السفلى، وقد شعر به السكان في أجزاء كبيرة من فيينا وولاية النمسا السفلى.وأشار البيان إلى أن العديد من المباني تعرضت لأضرار طفيفة من جراء الزلزال، الذي كان محسوسا للسكان في مناطق متفرقة أيضا.