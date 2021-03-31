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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى وفيات كورونا اليومية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 02:11 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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سجلت البرازيل 3780 وفاة جديدة بمرض "كوفيد- 19"، في رقم قياسي جديد يرفع مجمل وفياتها إلى 317646 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل حوالي 85 ألف إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 مليونا و658109 حالات.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من ناحية أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

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