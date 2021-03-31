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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:20 ص
أسامة الشاذلى
أسامة الشاذلى
نضال ممدوح
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تستضيف مكتبة ميكرفون بمقرها الكائن في فيلا إبداع بالدقي٬ حفل توقيع ومناقشة رواية "أوراق شمعون المصري" من تأليف الكاتب الدكتور أسامة الشاذلي٬ والصادرة حديثا عن دار الرواق للنشر والتوزيع٬ وذلك في السادسة من مساء الإثنين الموافق 5 أبريل المقبل.

تقع رواية "أوراق شمعون المصري" في 638 صفحة من القطع الكبير٬ وترصد أحداثها فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى وما وقع بها من أحداث في سيناء في تلك الحقبة.

أما الأهم والجديد هو أن الرواية ترصد كذلك تاريخ العرب في نفس الحقبة الزمنية وهي فترة غامضة إلى حد كبير واحتاج البحث فيها إلى سبع سنوات من العمل والجهد كي تكتمل هذه الرواية".

وتحتوي الرواية بجانب السرد التاريخي على أفكار فلسفية شديدة العمق٬ عن معنى التيه في الحياة وأسطورة الأرض المقدسة٬ وكذلك فكرة الإله والدين والشريعة في الديانة اليهودية من خلال قصة بطل الرواية الذي ولد من أب عبراني وأم مصرية وعرف باسم "شمعون المصري".

يشار إلى أن الدكتور أسامة الشاذلي٬ سبق ونشر عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ٬ وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012، وتعتبر "أوراق شمعون المصري" هي روايته الأولى.

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الثقافة

توقيع ومناقشة رواية «أوراق شمعون المصرى» للكاتب أسامة الشاذلى

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