مصدر أمنى ينفى مزاعم تآمر نائب وضابطين لتدمير إحدى الشركات

نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله أحد الصحفيين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من ادعاءات تفيد اعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة فى ذلك.وزعم المنشور أن المذكورين تسببوا فى قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وكذا إسقاطه على كافة أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.كما أكد المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من ادعاءات جملةً وتفصيلًا، وعدم وجود أية صل لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها.