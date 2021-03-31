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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وبينار حول اليوم العالمى للسعادة بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:12 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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تنظم مكتبة الإسكندرية٬ في الثانية من بعد ظهر اليوم الأربعاء٬ جلسة تفاعلية مباشرة ــ وبينار حول اليوم العالمي للسعادة، يتحدث فيها الدكتور نبيل القط؛ استشاري الطب النفسي.

تسلط المحاضرة الضوء على مفاهيم السعادة المختلفة، وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وطرق الوصول إلى أشكال السعادة المتعددة.

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للسعادة في مارس من كل عام؛ اعترافًا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد سبل السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب، واعترافًا باحتياج العالم إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الأساسية، المتمثلة في التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة، والذي بطبيعة الحال يصب في تعريف ماهية السعادة العالمية.

وقد طرح فكرة تحديد يوم عالمي للسعادة الناشط والفيلسوف والمستشار الخاص للأمم المتحدة جايمي ليان، لإلهام الناس جميعًا حول العالم للاحتفال بالسعادة في يوم مخصص لها، وتعزيز حركة السعادة العالمية، ودعوتهم لتذكر الأسباب التي تجعلهم سعداء ليكون يومًا للسعادة حول العالم.

وتم اختيار تاريخ 20 مارس من كل عام يومًا للسعادة؛ لأنه يوافق يوم الاعتدال الربيعي وهي ظاهرة عالمية تحدث حول العالم في الوقت نفسه. هذا وقد تم الاحتفال بأول يوم دولي للسعادة في 20 مارس 2013.

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