مصر والفلبين ضمن مبادرة علاقات ثقافية بالأعلى للثقافة.. الليلة

تعقد في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ أمسية جديدة٬ من أمسيات مبادرة «علاقات ثقافية»، والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الفلبينية، وذلك بقاعة المجلس.وتتضمن الأمسية كلمات كل من: «الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، السفير سولبيشيو كونفيادو سفير جمهورية الفلبين بالقاهرة، السفير محمود عزت المساعد السابق لوزير الخارجية، الدكتور محمد فايز مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتورة جهاد محمود مدرس الأدب المقارن بكلية الألسن وعضو لجنة الترجمة بالمجلس».إلي جانب مداخلات كل من: «الفنانة التشكيلية الدكتورة مروه زكريا محمد بكلية الفنون التطبيقيه جامعة حلوان وعضو الأكاديمية الدولية للخزف بسويسرا، إسماعيل النجاري المعيد بقسم اللغة الصينينة كلية الألسن».كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير عن جمهورية الفلبين؛ بالإضافة إلى معرض فني يقام ببهو المجلس الأعلى للثقافة٬ ويدير اللقاء الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.تقام الأمسية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث الأمسية «أونلاين» عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على «فيسبوك».ومن الجدير بالذكر، أن مصر تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات سياسية مع الفلبين منذ توقيع البلدين فى 18 يناير 1955 اتفاق للصداقة تم بموجبه تبادل التمثيل الدبلوماسي بافتتاح الفلبين مفوضية عامة بالقاهرة عام 1956، وافتتاح مصر مفوضية عامة لها في مانيلا عام 1957، واتفق البلدان في عام 1960 على رفع مستوى التمثيل لسفارة وتبادل السفراء.