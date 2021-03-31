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الثقافة

ياسمين فؤاد: الحفاظ على البيئة يحتاج إلى التعاون

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:01 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
نضال ممدوح
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استضافت مكتبة الإسكندرية الدكتورة ياسمين فؤاد؛ وزيرة البيئة المصرية، في حوار عبر الإنترنت مع الطلاب الأفارقة المشاركين ببرنامج رابطة شباب الصفوة الأفارقة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور مائتي وخمسين طالبًا.

افتتح اللقاء الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك من خلال كلمة مسجلة، أكد خلالها على أن مكتبة الإسكندرية تعتز بهذا الجمع من الشباب الإفريقي، وأن المكتبة تعتبر مقرًا لهم، وتتيح لهم الاستفادة من مصادر المعرفة وتبادل الأفكار والمعلومات، وتهتم بخلق بيئة مشجعة على التواصل والابتكار والاندماج فيما بينهم، وأعرب عن دعمه المطلق لهؤلاء الشباب الذين يمثلون جنسيات إفريقية مختلفة.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه في ظل معاناة العالم بأسره من جائحة «كوفيد-19»، اهتمت الحكومة المصرية بدمج محور البيئة في جميع المشروعات الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البيئية، مشيرة إلى أن الوزارة تطمح في خلال الثلاث سنوات القادمة أن تكون المشروعات الاقتصادية مشروعات خضراء صديقة للبيئة.

وأضافت أن مصر تتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة للحفاظ على التنوع البيولوجي في القارة، وأن دور الشباب يحظى بالاهتمام الأكبر من خلال التشجيع على الابتكار والمشاركة في الحفاظ على الطبيعة، لافتة إلى أن الشباب في مصر قد بدأ بالفعل بتنظيم مشروعات للحد من استخدام البلاستيك، خاصة المنتجات البلاستكية ذات الاستخدام الأوحد، وإيجاد بدائل في هذا الصدد، بالإضافة إلى إقامة شركات خاصة بإنتاج الوقود الحيوي من المخلفات الحيوانية كمصدر وقود صديق للبيئة في محاولة للتخلص من المخلفات.

كما تطرقت في حديثها إلى مجال السياحة البيئية وتشجيع الحركة السياحية مع الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي في هذه الاماكن، لافتة إلى أن وزارة البيئة تعمل على تشجيع الشباب للعمل في هذه المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضافت أنه لا يوجد فواصل وحدود بين الدول، فالحفاظ على البيئة يحتاج للتعاون والعمل سويًا خاصة بين الدول الإفريقية لتحقيق أجندة إفريقيا 2063، وأن الشباب يلعب دورًا أساسيًا في هذا التعاون من أجل النهوض بالقارة الإفريقية.

وقامت وزيرة البيئة بالرد على أسئلة الطلاب، وأكدت أن التحديات العالمية من تغير المناخ والتصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي تحتاج إلى تفعيل دور الشباب ومشاركتهم في إيجاد حلول وبدائل وأفكار جديدة لمواجهة هذه التحديات.

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