حالة روحانية خالصة تقدمها فرقة الحضرة للإنشاد بساقية الصاوي

حالة روحانية خالصة يعيشها جمهور فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى٬ في حفل جديد للفرقة٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ بساقية الصاوي بالزمالك.حيث تُنشد "الحضرة" باقة من الابتهالات والتواشيخ والإنشاد الصوفي لكبار المشايخ في مصر والوطن العربي، بالإضافة لأعمالهم الخاصة منها: تشوقت روحي لشط الوادي، النبي صلوا عليه، أعد لنا ذكر الأحباب، مدد يا سيدة، النور مولده، المسك فاح٬ قمرا سيدنا النبي٬ النبي الغالي، يا جمال النبي، يا جمال الوجود، أني جعلتك في الوجود مُحدثي، وغيرها من الأعمال الدينية المميزة.الحضرة للإنشاد الصوفى هم فرقة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى.يشار إلى أن فرقة الحضرة أسسها المُنشد "نور ناجح" عام 2015، للحفاظ على أحد أهم مكونات التراث الديني الشعبي المصري وهي الحضرات الصوفية المصرية، أدت الفرقة عروضها على أشهر المسارح في مصر منها: دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ساقية الصاوي، مسارح الجامعات، ساحات المشايخ في جميع المحافظات، كذلك مثلت مصر في العديد من المهرجانات والفاعليات الفنية الخارجية منها: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المُتحدة.وفي سبيل تقريب فن الإنشاد إلى الأذواق الموسيقية المختلفة، نفذت فرقة الحضرة العديد من المشروعات الفنية المُشتركة مع مجموعة من أبرز الفرق الموسيقية على الساحة الفنية في مصر، مثل: شارموفز، رباعي أوتار للموسيقى الكلاسيكية، كما قامت بالتعاون في بعض حفلاتها مع العديد من الأسماء الفنية المعروفة مثل: الدكتور محمد عبد الستار، الفنان وائل الفشني، نقيب المنشدين الشيخ محمود التهامي، الشيخ إيهاب يونس، وغيرهم.